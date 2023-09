Notfälle 75-Jähriger nach Sturz vom Ufer am Mittellandkanal gerettet Von dpa | 08.09.2023, 13:24 Uhr | Update vor 45 Min. Feuerwehr Hannover rettet 75-Jährigen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down

Ein Großaufgebot von Rettungskräften hat am Freitag einen Mann aus dem Uferbereich des Mittellandkanals in Hannover gerettet. Der 75-Jährige habe sich dort in akuter Lebensgefahr befunden und sich nicht selbst befreien können, teilte die Feuerwehr mit. Zeugen hatten zuvor eine hilflose Person gemeldet.