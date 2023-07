Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Zusammenstoß 74-Jähriger wird bei Autounfall in Lingen schwer verletzt Von dpa | 30.07.2023, 09:55 Uhr | Update vor 14 Min.

Ein 74-jähriger Autofahrer ist am Samstag bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto in Lingen schwer verletzt worden. Eine 28-jährige Autofahrerin habe eine rote Ampel missachtet und sei dann auf einer Kreuzung mit dem von links kommenden Wagen des Mannes kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 28-Jährige bliebt unverletzt, der 74-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.