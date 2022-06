SYMBOLBILD - Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Kahnert up-down up-down Schulen 730 weitere Stellen sollen Lehrermangel lindern Von dpa | 27.06.2022, 12:48 Uhr

Niedersachsen will mit einem Maßnahmenpaket Hunderte dringend benötigte neue Lehrerinnen und Lehrer anwerben. So wird die Zahl der zum neuen Schuljahr zu besetzenden Vollzeitstellen um weitere 730 auf rund 2300 angehoben. Damit sei das Land „erstmal vollumfänglich handlungsfähig“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montag in Hannover. Die Bewerber in der aktuellen Einstellungsrunde werden dabei mit einer Prämie von 150 bis 400 Euro monatlich angelockt, die zwei Jahre lang gezahlt werden soll. Die Höhe der Lehrerprämie ist abhängig von der Schulform und der Fächerkombination. Außerdem sollen deutlich mehr Quereinsteiger in den Unterricht eingebunden werden.