Schaumburg 72-Jähriger stirbt bei Fahrradunfall: Zeugen gesucht Von dpa | 29.06.2022, 15:33 Uhr

Ein 72 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall zwischen Groß Hegesdorf und Reinsen im Landkreis Schaumburg ums Leben gekommen - jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 72-Jährige mit seinem Trekkingrad am Freitagabend auf der Landesstraße 444 unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte er in einer Kurve vom Rad. Trotz der unmittelbaren Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern starb der Mann noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Polizei bittet zur Ermittlung der Unfallursache nun um Zeugenhinweise.