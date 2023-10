Wolfsburg 72-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß zweier Autos Von dpa | 15.10.2023, 11:50 Uhr | Update vor 26 Min. Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 72 Jahre alter Mann ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Wolfsburg gestorben. Sein Auto stieß am Samstagnachmittag mit einem Wagen eines 37-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der andere Mann blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.