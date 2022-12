Absperrband Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall 71-Jähriger tot in Kanal in Großefehn gefunden Von dpa | 22.12.2022, 12:49 Uhr

Ein 71 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen leblos in einem Kanal in Großefehn im Landkreis Aurich gefunden worden. Der Mann sei am Vorabend auf einer Feier gewesen, von der er nicht nach Hause zurückkehrte, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin wurde er als vermisst gemeldet. Polizisten fanden den Mann bei einer Suchaktion in dem Kanal treibend. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Noch ist unklar, warum der Mann in den Kanal stürzte.