Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rotenburg 70-Jähriger tödlich bei Motorradrennen verletzt Von dpa | 15.05.2023, 07:45 Uhr

Bei einem Sandbahnrennen eines Motorsportclubs in Rotenburg (Wümme) ist am Sonntagnachmittag ein 70-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Montag kam der Mann aus zunächst unbekannten Gründen von der Bahn ab und überschlug sich mehrfach mit seinem Motorrad. Der 70-jährige Mann starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte, dauern an.