Der Landkreis Göttingen verzweifelt Galloway-Rinder seit Wochen auf der Flucht: Wieso der Halter sie nicht einfangen will Von Patrick Kern | 17.08.2023, 17:55 Uhr | Update vor 1 Std. Eine Herde bestehend aus dutzenden Galloway-Rindern beschäftigt derzeit die Behörden im Landkreis Göttingen. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down

Rund 70 Rinder laufen in der Gemeinde Gleichen in Niedersachsen seit Wochen frei herum. Die Behörden scheiterten schon zweimal mit großen Fangaktionen – und verzweifeln am Halter, der sich weigert, zu helfen. Der Schaden steigt derweil täglich.