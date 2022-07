ARCHIV - Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Osnabrück 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer stirbt Von dpa | 02.07.2022, 15:50 Uhr

Ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück gestürzt und ums Leben gekommen. Passanten entdeckten den verunglückten Mann am späten Freitagabend, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Gemeinsam mit einem Notarzt gelang es, den Wallenhorster so weit zu stabilisieren, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Polizei musste wiederholt Schaulustige vom Ort des Geschehens verweisen.