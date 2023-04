Fahrer prallt mit Auto gegen Baum und stirbt Foto: NWM-TV/dpa up-down up-down Landkreis Osnabrück 69-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt Von dpa | 09.04.2023, 08:36 Uhr

Ein 69 Jahre alter Autofahrer ist bei Alfhausen (Landkreis Osnabrück) gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Sein Wagen sei am Samstag in einer Rechtskurve links von der Straße abgekommen, teilte ein Sprecher der Polizei in Osnabrück mit. Das Auto soll sich überschlagen haben, bevor es frontal in den Baum krachte. Der 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 68. Warum der Wagen von der Straße abkam, war noch unklar,