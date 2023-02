Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr 66.091 Staukilometer auf Niedersachsens Autobahnen Von dpa | 02.02.2023, 05:42 Uhr

Die niedersächsischen Autobahn-Staukilometer des vergangenen Jahres reichen mehr als 1,5-mal um die Erde, heißt es in der aktuellen ADAC-Staubilanz. Auf 66.091 Kilometern stauten sich die Fahrzeuge auf den Fernstraßen. Insgesamt 35.568 Staus sorgten für eine Wartezeit von 25 321 Stunden, die die Verkehrsteilnehmenden großteils vor der Einfahrt in Baustellenbereiche verbringen mussten. Diese wurden insbesondere vor Feiertagen und in Ferienzeiten häufig zu Nadelöhren.