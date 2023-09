Die Streifenpolizisten hatten den Wagen des Mannes am Dienstag an einer Ausfahrt der A30 nahe Bad Bentheim angehalten und kontrolliert. Im Kofferraum fanden sie die Drogen in mehreren Plastikbehältern verpackt in einem Koffer. Nach Angaben der Bundespolizei behauptete der Fahrer zunächst, bei dem Inhalt handele es sich um Düngemittel für Kakteen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.