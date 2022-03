Feuerwehr FOTO: Jens Büttner Heidekreis 65-Jähriger stirbt bei Brand in Obdachlosenunterkunft Von dpa | 24.03.2022, 08:16 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) ist ein 65-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Die Ursache für das Feuer war am Donnerstagmorgen noch unklar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Mann am Mittwochnachmittag nur noch tot aus der Brandwohnung im Obergeschoss geborgen werden.