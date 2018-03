Antibiotika-resistente Keime: Lies will bundesweite Standards

Nach der Entdeckung Antibiotika-resistenter Keime in niedersächsischen Gewässern fordert Umweltminister Olaf Lies den Bund zur Beteiligung bei der Datenerhebung und -bewertung auf. „Wir brauchen bundesweite Standards", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Landtag in Hannover. Das habe er auch in einem Brief an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) klargemacht. Die Landesregierung erarbeitet zurzeit das Konzept einer flächendeckenden Untersuchung, bei der vom NDR gesammelte Daten erweitert werden sollen durch Analysen von etwa 200 Messpunkten an 70 Stellen. Ziel sei es, die bakterielle Verunreinigung in den Badegewässern so gering wie möglich zu halten. In Niedersachsen waren bei stichprobenartigen Untersuchungen von Gewässern Antibiotika-resistente Keime gefunden worden. Reporter des NDR hatten an zwölf Stellen Proben genommen und testen lassen und sogenannte multiresistente Erreger nachgewiesen. Das Phänomen wird schon seit 2016 von der Landesregierung untersucht. (dpa)