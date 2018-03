Erneut sind in Niedersachsen Diebe in ein Rathaus eingebrochen. Jüngster Tatort war in der Nacht zu Mittwoch das Rathaus von Nienburg an der Weser. Nach Angaben der Polizei schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und durchstöberten auf der Suche nach Geld mehrere Büros. Zum Wert der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

In den vergangenen Monaten waren Einbrecher in diversen niedersächsischen Rathäusern aktiv. In Bad Fallingbostel in der Heide brachen sie in die Stadtkasse ein, ohne Beute zu machen, im nahegelegenen Rethem entwendeten sie diverse Blanko-Dokumente. In Nordenham fiel Einbrechern etwas Bargeld in die Hände, in Rieste bei Osnabrück verursachten die Täter auf der Suche nach Beute hohen Sachschaden. Gleich zweimal innerhalb weniger Monate wurde auch das Rathaus von Sottrum im Kreis Rotenburg heimgesucht.

Das Nienburger Rathaus war 2009 schon einmal das Ziel von Einbrechern gewesen. Damals verwüsteten die Täter etwa 30 Räume. (dpa)