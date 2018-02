Es wird noch kälter

In den kommenden Tagen werden die Temperaturen noch weiter sinken, warnte der Deutsche Wetterdienst. Die Kältewelle könnte zur Gefahr für Obdachlose werden, doch sehen sich Städte wie Hannover und Bremen gut vorbereitet. In Niedersachsen und Bremen gab es zahlreiche Verkehrsunfälle, manchmal krachte es gleich mehrfach. Besonders betroffen war der Nordwesten, meist blieb es bei Blechschäden. „Es wird noch kälter", kündigte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg an. Am Mittwoch sei am Tag mit Temperaturen zwischen minus fünf und minus neun Grad zu rechnen. In der Nacht könnten dann zweistellige Minusgrade von bis zu minus 13 Grad etwa im Harz erreicht werden. (dpa)