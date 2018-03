Eisige Temperaturen lassen Energieverbrauch steigen

Angesichts zweistelliger Minusgrade drehen auch Niedersachsen und Bremer die Heizthermostate in ihren Wohnungen höher. Viele Stadtwerke merken das und haben in den vergangenen Tagen einen deutlich gestiegenen Erdgas- und Fernwärmeabsatz registriert. In den jüngsten Dauerfrost-Tagen erhöhte sich der Gasverbrauch etwa in Bremen um zwölf Prozent im Vergleich zur ersten Februar-Hälfte. Ein Anstieg meldeten auch die Stadtwerke in Göttingen, Hannover und Lüneburg. „Es wird auffällig mehr geheizt", sagte Jennifer Reimer-Meyer vom Versorger Lünestrom. Allerdings ist Entspannung in Sicht. Nach dem meteorologischen Frühlingsanfang am Donnerstag sollen die Außentemperaturen zum Wochenende wieder steigen.