Hinweise zu Göhrdemorden nach „Aktenzeichen XY"

Im Fall der am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst" behandelten Göhrdemorde und eines Bankraubs in Lüneburg hat die Polizei eine Reihe von Hinweisen erhalten. Im Waldgebiet Göhrde östlich von Lüneburg waren 1989 zwei getötete Paare entdeckt worden. „Wir haben bislang sechs Hinweise bekommen", sagte Mathias Fossenberger von der Polizeidirektion Lüneburg am Donnerstag. „Da sind einige dabei, die wir noch verifizieren müssen." Die Polizei hoffe auf weitere Rückmeldungen. Es gehe vor allem darum, das Umfeld des mutmaßlichen Täters weiter zu beleuchten. Wahrscheinlich habe der Mann nicht allein gehandelt. (dpa)