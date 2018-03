Fast 300 Jobs in Peine in Gefahr - Wirtschaftsministerium will helfen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will der kriselnden Peiner Umformtechnik (PUT) bei der Rettung und damit beim Erhalt von fast 300 Jobs helfen. Das Ministerium werde sich an der Investorensuche beteiligen und in den Prozess einbringen, sagte Althusmann am Freitag. Der Schraubenhersteller mit rund 260 Mitarbeitern hatte am Donnerstag angekündigt, in der kommenden Woche Insolvenz zu beantragen. Darüber informierte der PUT-Generalbevollmächtigte, Hartwig Hillert, Medienberichten zufolge die Belegschaft. (dpa)