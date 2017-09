JETZT AKTUELL: DAS IST LOS IN NIEDERSACHSEN

Urteil im Streit um Kohlekraftwerk erwartet

Das umstrittene Kohlekraftwerk in Stade hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg auch am Mittwoch beschäftigt. In dem am Dienstag begonnenen Verfahren werde voraussichtlich noch am Abend eine Entscheidung fallen, kündigte eine Sprecherin des Gerichts am Nachmittag an. Gegen das Projekt gehen der Naturschutzverband BUND und eine Anwohnerin vor. Sie befürchten negative Folgen für das Klima und die Gesundheit der Bürger. Das Kraftwerk soll der Versorgung eines Chemiebetriebs der Firma Dow dienen. Nach Angaben von Konzern und Stadt handelt es sich dabei um ein sogenanntes integriertes Industriekraftwerk, in dem mit Biomasse und Wasserstoff auch andere Energieträger als Kohle genutzt werden sollen.