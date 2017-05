Nachrichten-Ticker Das war der Tag in Niedersachsen

Obdachloser tot in Fluss in Gifhorn entdeckt

Ein Bauarbeiter hat in einem Fluss in Gifhorn einen Toten entdeckt. Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben der Polizei in Gifhorn um einen 20-jährigen Obdachlosen. Eine Polizistin war noch in den Fluss gesprungen, für den jungen Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Bisher sei unklar, wie genau der 20-Jährige ums Leben kam, teilte die Polizei in Gifhorn am Freitag mit. (dpa)