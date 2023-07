Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Osnabrück 62-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt mit Rad und stirbt Von dpa | 16.07.2023, 12:03 Uhr | Update vor 25 Min.

Ein 62 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück mit seinem Fahrrad gestürzt, dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Der Mann starb in der Nacht zum Sonntag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ursache für den Sturz war zunächst noch unklar. Weitere Unfallbeteiligte habe es nicht gegeben.