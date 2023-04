Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Aurich 61-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Ostfriesland Von dpa | 09.04.2023, 08:36 Uhr

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist in Krummhörn (Landkreis Aurich) von der Straße abgekommen und ums Leben gekommen. Er sei am Samstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte eine Sprecherin der Polizei in Aurich am Samstag mit. Rettungskräfte fanden den Mann laut Feuerwehr nach einem Sturz in einem Feld neben der Straße. Ein Rettungshubschrauber brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus. Weshalb er von der Straße abgekommen war, war zunächst unklar.