Ermittlungen 61-Jähriger nach versuchter Tötung eines Obdachlosen in Haft Von dpa | 18.09.2023, 17:18 Uhr | Update vor 25 Min.

Nach der versuchten Tötung eines 36-jährigen Wohnungslosen vor einem Bremer Krankenhaus ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 61-Jährige sitzt wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Der Ältere soll dem Jüngeren mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Das Opfer musste notoperiert werden. Inzwischen sei der Mann außer Lebensgefahr.