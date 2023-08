Salzgitter 61-Jähriger nach Messerattacke in Untersuchungshaft Von dpa | 08.08.2023, 15:40 Uhr | Update vor 52 Min. Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einer Messerattacke auf eine Frau in Salzgitter ist gegen einen 61-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag mit. Der 61-Jährige steht im Verdacht, am Montag auf einem Parkplatz auf eine 62-Jährige eingestochen zu haben. Die Frau wurde dabei an Kopf und Oberkörper verletzt und kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.