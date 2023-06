Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Bremerhaven 600 Kilo Kokain in Seecontainer: Neun Haftbefehle Von dpa | 23.06.2023, 17:23 Uhr

Nach dem Fund von 600 Kilogramm Kokain in Bremerhaven im April sind neun Verdächtige festgenommen worden. Es wurden Haftbefehle erteilt, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen am Freitag mitteilte. Zoll und Drogenfahnder hätten nach monatelangen Ermittlungen das Kokain-Gemisch in einem Seecontainer aus Peru am Hafen gefunden. Zu den Beschuldigten gehören auch Hafenmitarbeiter. Weitere Details über die neun Festgenommenen wurden nicht mitgeteilt - und auch nicht, was sich in dem Container offiziell befand.