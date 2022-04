ARCHIV - Eine Pflanze einer Industriehanf-Sorte wird von violettem Licht beleuchtet. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild FOTO: Fabian Sommer Kreis Uelzen 600 erntereife Cannabispflanzen entdeckt Von dpa | 27.04.2022, 15:46 Uhr

Fast 600 erntereife Cannabispflanzen und hochwertiges Equipment hat die Polizei in Ebstorf im Landkreis Uelzen sichergestellt. Eine Polizeibeamtin hatte am Dienstag in einem Gewerbegebiet Marihuana-Geruch im Umfeld eines ehemaligen Bauzentrums wahrgenommen. Im Obergeschoss des Gebäudes fanden Ermittler eine professionelle Cannabis-Plantage, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Neben hochwertigem Equipment wurde auch eine Manipulation des Stromkreislaufes festgestellt.