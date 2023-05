Prüfung Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung 60.000 Prüflinge starten in schriftliche Abschlussarbeiten Von dpa | 10.05.2023, 12:52 Uhr

Englisch, Mathe, Deutsch - in diesen Tagen stehen neben dem Abitur in Niedersachsen auch die schriftlichen Abschlussarbeiten für die 9. und 10. Klassen auf dem Programm. Etwa 60.000 Schülerinnen und Schüler legen die verpflichtenden Prüfungen etwa für Abschlüsse an Hauptschulen oder Realschulen ab. „Erstmals nach der Corona-Phase werden die Prüfungsaufgaben wieder zentral geschrieben - sie sind also für alle Prüflinge landesweit einheitlich“, teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit.