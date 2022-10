Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Von Wassersportler entdeckt 57-Jähriger in Emden tot in Stadtgraben gefunden Von dpa | 30.10.2022, 13:23 Uhr

In Emden ist die Leiche eines Mannes in einem Kanal gefunden worden. Ein Wassersportler habe sie am Sonntagmorgen im Stadtgraben entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin.