Landkreis Celle 57-Jährige prallt mit Auto auf Stauende Von dpa | 30.07.2023, 13:06 Uhr

Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Celle ist eine 57-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau übersah am Samstag auf einer Kreisstraße bei Adelheidsdorf ein Stauende und fuhr mit ihrem Auto ungebremst in den Wagen eines 42-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In diesem Fahrzeug saßen auch drei Kinder. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das davorstehende Fahrzeug geschoben.