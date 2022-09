Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall 56-Jährige aus Burgwedel vermisst: Polizei ohne Spur Von dpa | 17.09.2022, 12:16 Uhr

Nach dem Verschwinden einer 56-jährigen Frau aus Burgwedel gibt es noch immer keine Spur der Vermissten. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Zuvor hatte die Behörde in der Hoffnung auf Hinweise Fotos der Frau und ihres Autos veröffentlicht. Nach früheren Polizeiangaben ist nicht auszuschließen, dass die Frau das Opfer einer Gewalttat wurde. Ermittelt wird in alle Richtungen.