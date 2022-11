Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Holzminden 55-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand Von dpa | 25.11.2022, 12:50 Uhr

Bei einem Brand in einer Wohnung ist ein 55-Jähriger im Landkreis Holzminden ums Leben gekommen. Das Feuer in Hehlen war am Donnerstagabend in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Helfer im Alter von 26 und 32 Jahren retteten einen 28-Jährigen aus dem ersten Obergeschoss. Der Bewohner blieb unverletzt, die Helfer erlitten durch die Rauchgase leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Die Brandursache stand zunächst nicht fest, die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.