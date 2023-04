Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Osnabrück 55-Jähriger bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 02.04.2023, 13:10 Uhr

Ein 55-Jähriger ist an einer Fußgängerampel in Osnabrück von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 34-Jährige war mit ihrem Auto am Samstag in eine Straße abgebogen und fuhr dort auf den Fußgänger, der die Fußgängerampel bei Grün überquerte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 55-Jährige kam ins Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.