Kriminalität 55-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt Von dpa | 10.02.2023, 13:44 Uhr

Zwei Männer sind in Hameln in Streit geraten, dabei wurde ein 55-Jähriger am Freitag lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 27-Jähriger war Gast in der Wohnung des späteren Opfers, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Streit attackierte der Jüngere den 55-Jährigen mit einem bisher unbekannten Gegenstand und fügte ihm diverse Verletzungen zu. Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.