Landkreis Stade 54 Jahre alter Radfahrer erleidet tödlichen Unfall Von dpa | 22.07.2023, 21:23 Uhr

Ein Radfahrer ist in Buxtehude (Landkreis Stade) nach Polizeiangaben bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Passanten meldeten am Samstagmorgen ein herumliegendes Fahrrad, wie die Polizei am Abend mitteilte. Beamte fanden demnach die Leiche des Mannes in einem Fluss treibend. Die Polizei geht den Angaben zufolge davon aus, dass der 54-Jährige mit seinem Rad aus ungeklärter Ursache vom Weg abgekommen war und eine Böschung hinabstürzte. Zur Einsatzstelle kamen rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas über den Grund des Unfalls sagen können.