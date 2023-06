Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle 54-jähriger Motorradfahrer kommt von Straße ab und stirbt Von dpa | 18.06.2023, 11:26 Uhr

Ein 54-Jähriger ist in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) mit seinem Motorrad verunglückt. Der Fahrer war am Samstagabend in Richtung Astrup unterwegs, als er auf einer Brücke über der Autobahn 29 aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam und gegen die Schutzplanke stieß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.