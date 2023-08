Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Helmstedt 52 Jahre alter Autofahrer von Güterzug erfasst und gestorben Von dpa | 01.08.2023, 11:21 Uhr | Update vor 47 Min.

Ein Güterzug hat bei Braunschweig ein Auto erfasst und den 52 Jahre alten Fahrer getötet. Der Mann überquerte am Montag den gesperrten Bahnübergang einer Kreisstraße in Königslutter am Elm, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Braunschweiger starb demnach noch an der Unfallstelle.