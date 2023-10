Braunschweig 5000 müssen Wohnungen wegen Bombenverdacht verlassen Von dpa | 18.10.2023, 13:25 Uhr | Update vor 21 Min. Absperrband Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen möglicher Bombenentschärfungen müssen am 12. November etwa 5000 Menschen in Braunschweig ihre Wohnungen verlassen. Es gebe Hinweise auf zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg südlich des Bürgerparks, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Anwohner müssen den Evakuierungsbereich den Angaben nach bis 9.00 Uhr verlassen. Voraussichtlich gegen 15.00 Uhr soll die Sperrung aufgehoben werden.