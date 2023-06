Theater Foto: Monika Skolimowska/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzen 50 Millionen Euro Unterstützung für Kulturveranstalter Von dpa | 14.06.2023, 13:53 Uhr

Kulturveranstalter sollen in Niedersachsen mit 50 Millionen Euro unterstützt werden. Damit sollen finanzielle Risiken für den Kultur- und Veranstaltungsbereich abgemildert werden, wie die Staatskanzlei in Hannover am Mittwoch mitteilte. Das Geld stammt aus dem Nachtragshaushalt, der bereits vor einigen Monaten beschlossen wurde.