Verkehr 50-Jähriger mit 3,4 Promille am Steuer unterwegs Von dpa | 16.07.2023, 15:51 Uhr

Die Polizei hat einen Autofahrer mit 3,4 Promille Atemalkohol in Oldenburg aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war ein Kleinbus auf der Autobahn 28 aufgefallen, der in Schlangenlinien fuhr. Der 50 Jahre alte Fahrer verließ in Etzhorn die Autobahn und stoppte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Er ging mit seinen Mitfahrern in den Markt. Als alle zum Wagen zurückkehrten, sprachen die Beamten den Fahrer an und bemerkten Alkoholgeruch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 3,4 Promille. Der 50-Jährige wurde für eine Blutentnahme mit zur Wache genommen und sein Führerschein beschlagnahmt.