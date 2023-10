Bremen 50-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt Von dpa | 05.10.2023, 15:11 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down

Ein 50-Jähriger ist bei einer Schlägerei zwischen mehreren Männern in Bremen schwer verletzt worden. Polizisten beendeten die Auseinandersetzung am Mittwochabend und beschlagnahmten unter anderem eine Schusswaffe, einen Baseballschläger und einen als „Totschläger“ bezeichneten Schlagstock, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.