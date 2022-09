Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Grafschaft Bentheim 50.000 Euro Sachschaden und gestohlene Maschinen Von dpa | 24.09.2022, 11:27 Uhr

In Neuenhaus im Landkreis Grafschaft Bentheim haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Transporter aufgebrochen und Maschinen und Werkzeuge gestohlen. Dabei entstand zusätzlich ein Sachschaden an den Fahrzeugen im Wert von 50.000 Euro, wie die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Samstagmorgen mitteilte. Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden. Deshalb bittet die Polizei um Zeugenhinweise.