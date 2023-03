Nahverkehr Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archiv up-down up-down ÖPNV 49-Euro-Ticket sollte bis Ende 2024 nicht teurer werden Von dpa | 23.03.2023, 17:28 Uhr

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies hat sich dafür ausgesprochen, den Preis des Deutschlandtickets von 49 Euro monatlich in den ersten beiden Jahren nicht zu erhöhen. „Mein Ziel wäre, ganz klar zu sagen, diese ersten beiden Einführungsjahre müssen verlässlich sein“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das sei wichtig für all jene, die erwägen, vom Auto auf den Nahverkehr umzusteigen.