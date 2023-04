Deutschlandticket Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down Fernverkehr 49-Euro-Ticket schließt IC-Strecke zur Nordseeküste ein Von dpa | 28.04.2023, 11:42 Uhr

Kunden mit dem neuen Deutschlandticket dürfen auch die Intercity-Züge auf der Strecke zwischen Bremen und Norddeich-Mole an der Nordseeküste nutzen. Darauf einigten sich die Deutsche Bahn und die Länder Niedersachsen und Bremen nach eigenen Angaben vom Freitag. Der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) nannte das „eine gute Nachricht für den Nordwesten“. Das 49-Euro-Ticket könne so gleich am ersten Geltungstag am 1. Mai für einen Ausflug an die Küste genutzt werden. Die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) hob hervor, wie wichtig die Lösung für Pendler in der Region sei.