49-Euro-Ticket: Nutzung von IC-Strecke an die Küste unklar Von dpa | 19.04.2023, 12:51 Uhr

Rund eineinhalb Wochen vor dem Start des 49-Euro-Tickets ist weiterhin unklar, ob diese Fahrkarte auch auf der IC-Strecke zwischen Bremen und Norddeich/Mole gilt. „Ob das zum 1. Mai kommt, steht in den Sternen“, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Hannover am Mittwoch. Diese Woche seien weitere Verhandlungen mit der Deutschen Bahn geplant.