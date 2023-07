Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Hildesheim 48-Jähriger radelt mit über zwei Promille an Polizei vorbei Von dpa | 18.07.2023, 22:59 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit über zwei Promille ist ein Radfahrer im Landkreis Hildesheim direkt an der Polizei vorbeigefahren. Diese war gerade an einer Unfallstelle in Nordstemmen am Dienstagvormittag im Einsatz, wie die Polizeiinspektion am Abend in Hildesheim mitteilte. Einem Polizisten sei aufgefallen, dass der 48-Jährige Probleme beim Fahren mit seinem Rad hatte. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,04 Promille. „Der Mann zeigte sich über das Ergebnis sichtlich überrascht“, hieß es. Es sei Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt worden.