Verkehrsunfall 47-Jährige stirbt nach missglücktem Überholmanöver Von dpa | 29.09.2023, 21:42 Uhr | Update vor 59 Min. Frau stirbt bei Unfall auf Landstraße nahe Vechta Foto: --/NWM-TV/dpa up-down up-down

Eine 47 Jahre alte Frau ist nahe Wildeshausen (Kreis Oldenburg) bei einem Unfall wegen eines missglückten Überholmanövers gestorben. Eine 37-Jährige setzte am Freitagnachmittag mit ihrem Wagen zum Überholen eines vorausfahrenden Lkws an, übersah dabei aber das Auto der 47-Jährigen, die bereits überholte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Fahrzeuge berührten sich demnach seitlich leicht. Das Auto der 47-Jährigen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Die 47-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die 37-Jährige und ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt.