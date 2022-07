ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Notfall 46-Jähriger greift auf Autobahn mit Ast an - Pkw entwendet Von dpa | 10.07.2022, 16:40 Uhr

Ein 46 Jahre alter Mann hat auf der Autobahn 27 bei Bremen mehrere Autofahrer mit einem Ast angegriffen und ein Fahrzeug gestohlen. Der offenbar verwirrte Mann konnte anschließend ermittelt und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er war demnach am Samstag mit einem langen Ast auf die A27 gelaufen und hatte auf die in Fahrtrichtung Hannover seinetwegen langsam fahrenden Autos eingeschlagen und sie beschädigt. Dann riss er die Autotür eines Fahrzeugs auf, stieß die 31 Jahre alte Fahrerin aus dem Wagen und fuhr mit ihm davon.