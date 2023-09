Region Hannover 46-Jähriger stirbt nach Kellerbrand in Hemmingen Von dpa | 13.09.2023, 12:12 Uhr | Update vor 1 Std. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 46-Jähriger ist nach einem Feuer im Keller eines Reihenhauses in Hemmingen bei Hannover gestorben. Der Mann aus dem Ortsteil Arnum sei am Dienstag zunächst noch in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weitere Bewohner des Hauses hätten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen können. Der Auslöser für den um 14.20 Uhr gemeldeten Brand und die genaue Ursache für den späteren Tod des 46-Jährigen waren zunächst unklar. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.