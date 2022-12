Weihnachtsbaum Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down „Gnadenerlass“ 46 Häftlinge in Niedersachsen zu Weihnachten vorzeitig frei Von dpa | 09.12.2022, 11:41 Uhr

Kurz vor Weihnachten sind 46 Gefangene vorzeitig aus Haftanstalten in Niedersachsen entlassen worden. 39 Männer und 7 Frauen kamen in den Genuss des traditionellen Gnadenerlasses vor dem Fest, wie das Justizministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Die Betroffenen wären regulär in der Zeit zwischen Anfang Dezember und Anfang Januar entlassen worden. Durchschnittlich kamen sie durch die Gnadenentscheidungen 18 Tage früher aus der Haft.